Lula: Brasil «no bajó la cabeza» ante Trump

São Paulo.– El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que Brasil «no bajó la cabeza» ante los aranceles y las «ofensas» del expresidente estadounidense Donald Trump, con quien ahora ensaya una aproximación diplomática tras meses de tensión.

«Todo el mundo sabe que cuando Trump puso los aranceles (del 50 %) y ofendió a Brasil, nosotros no bajamos la cabeza porque, aunque no seamos tan grandes como ellos, tenemos un carácter y una dignidad de la que muchas veces no somos conscientes», afirmó Lula.

Lula mencionó al líder republicano mientras presentaba una nueva línea de crédito de 40.000 millones de reales (unos 7.400 millones de dólares) destinada a las clases bajas y medias para reformar sus viviendas. Durante su discurso, repasó los programas sociales lanzados desde su retorno al poder el 1 de enero de 2023.

Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos se tensaron después de que Trump impusiera aranceles del 50 % a diversos productos brasileños, en represalia por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado.

Además, Washington inició investigaciones comerciales, impuso sanciones económicas a jueces del Supremo brasileño y revocó visados a funcionarios y magistrados del Gobierno de Lula.

No obstante, en septiembre, ambos líderes se cruzaron en los pasillos de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, iniciando un deshielo diplomático que podría culminar con visitas oficiales mutuas.

El pasado 6 de octubre, Lula y Trump sostuvieron una conversación «amistosa» de 30 minutos, durante la cual el mandatario brasileño propuso un encuentro durante la próxima cumbre de la Asean en Kuala Lumpur (Malasia), programada para finales de mes.

Diez días después, los cancilleres Mauro Vieira (Brasil) y Marco Rubio (EE.UU.) se reunieron en Washington, donde retomaron las negociaciones comerciales en un tono «constructivo».