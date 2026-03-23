La comunicadora dominicana Luz García confirmó que sostiene una relación sentimental con Edwin Rodríguez, mercadólogo y dueño de un dealer de vehículos.

En el programa de televisión “Con Jatnna”, de Jatnna Tavárez, la conductora de Noche de Luz explicó que, aunque conocía desde hace años a Rodríguez, no fue hasta finales del año pasado y principios de este que consolidaron su relación amorosa.

García confesó que deseaba encontrar un amor verdadero en su compañero de vida.

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«No te niego que lo pedí. Siempre digo como que la vida me sonrió y me escuchó. Pedía amor verdadero, pedía tener una pareja. Siempre lo decía cuando me preguntaban: ‘¿Estás soltera?’ Yo respondía: ‘Sí, estoy soltera´, quizás por convicción, porque estaba esperando eso. Cuando llega, llega. Y yo creo que son las almas que se encuentran o los corazones. Eso tú no lo puedes forzar. Eso no se sale a buscar”, expresó.

Explicó que, a pesar de coincidir durante años en asuntos laborales y luego distanciarse, al reencontrarse se dio cuenta de que él reunía las condiciones que buscaba en una pareja.

“Quizás no me di la oportunidad anteriormente porque uno se vuelve más exigente, está más consciente del tipo de persona que quiere atraer, de lo que busca en un hombre y de lo que no quiere. Entonces, cuando coincidimos, ahí vi que él tenía las condiciones que sí yo quiero”, dijo.

Reacción de sus padres y su hijo Miguel Ángel

Señaló que su hijo, Miguel Ángel, ha sido receptivo con su pareja. “Nunca había tenido esa oportunidad de conocer una pareja mía de cerca y ha sido receptivo”.

En cuanto a sus padres, contó que están contentos con la noticia. “Mami está feliz. Mami se cree que es de ella. Es la primera que le escribe cualquier foto, ‘qué lindo’, tal cosa. Y mi papá siempre ha sido un hombre muy respetuoso”.

Agregó que su padre, al enterarse públicamente, le expresó en una llamada su deseo de que sea una relación duradera y para bien.

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Luz García, quien recientemente se coronó como la máxima ganadora de Premios Soberano al obtener Presentadora del Año, Revista Semanal y Podcast del Año, aseguró que se siente muy plena en esta etapa de su vida.