El actor australiano Liam Hemsworth y la modelo Gabriella Brooks dieron un paso más en su historia de amor al anunciar oficialmente su compromiso.

Este viernes Brooks compartió en su cuenta de Instagram una fotografía luciendo un anillo de diamantes que confirmó los rumores que circulaban desde semanas atrás.

La pareja comenzó su relación a finales de 2019, poco después de que Hemsworth se separara de la cantante Miley Cyrus.

Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil discreto, aunque con el tiempo fueron dejando ver momentos juntos en eventos públicos y en redes sociales.

Puedes leer: Miley Cyrus se venga de su ex con “Flowers”, como Shakira

Su primera aparición oficial como pareja se produjo en junio de 2021, durante una gala benéfica en Sídney, Australia.

Los seguidores de la pareja celebran esta nueva etapa tras casi seis años de relación estable.