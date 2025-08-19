Lysee enciende el verano con su nuevo sencillo “Baila”

Santo Domingo. – La artista dominicana Lysee presenta su más reciente sencillo, “Baila”, una propuesta musical cargada de energía, frescura y ritmos tropicales que promete animar las pistas este verano.

El tema fusiona sonidos urbanos, pop y matices caribeños, invitando a disfrutar el momento y celebrar la vida. Con su voz auténtica y una producción moderna, Lysee logra un sencillo que refleja su esencia y versatilidad artística.

“Quise crear una canción que transmitiera felicidad y libertad, algo que al escucharla te hiciera levantarte y bailar sin importar dónde estés”, expresó la cantante sobre su lanzamiento.

Créditos musicales:

Compositores: Vicel Pimentel (Lysee), José Caraballo Lapaix (Daury Blue), Salvador Amado Gil Cuevas (AnderGils)

Productor: Jorge Luis Mena Reynoso (Luis Carácter)

El videoclip oficial de “Baila”, grabado en escenarios vibrantes y coloridos, estará disponible en las próximas semanas, reforzando el espíritu festivo de la canción.

Este sencillo marca un nuevo paso en la carrera de Lysee, consolidándola como una voz fresca y versátil con proyección internacional. “Baila” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.