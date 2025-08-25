Venezuela.– La líder de la oposición venezolana María Corina Machado expresó este lunes su confianza en que sean liberados en Bolivia la expresidenta interina Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, principales acusados por la crisis de 2019 en ese país, luego de que se anunciara la revisión de sus casos.

“La libertad de mis queridos amigos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari es un acto de justicia. Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos”, dijo Machado en la red social X.

La exdiputada señaló que el testimonio de Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari durante su “injusta prisión, la firmeza de sus convicciones, su resistencia y su amor por Bolivia” reafirman la lucha opositora en Venezuela y demuestran que “cuando se trata de conquistar la libertad, la justicia y la democracia, hay que luchar hasta el final”, frase emblema de Machado.

“Reciban la fuerza, el respeto y el cariño de los venezolanos que asumimos la lucha por la democracia de Bolivia como nuestra. A sus familias, amigos y compañeros, nuestro abrazo enorme e infinitas bendiciones”, agregó la opositora, quien permanece en la clandestinidad en Venezuela desde su última aparición en público en enero pasado.

El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó verificar, en un término de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra Áñez, Camacho y Pumari.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por el llamado caso ‘golpe de Estado II‘, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, pero también afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria.

Entretanto, Camacho, gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, y Pumari, dirigente del departamento de Potosí, son los principales acusados en el caso del supuesto ‘golpe de Estado I’, por la crisis postelectoral de ese año, cuando lideraron las protestas como presidentes de los comités cívicos de sus regiones.