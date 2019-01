Santo Domingo.- La Comisión de la Junta Central Electoral (JCE) designada para investigar la cédula de identidad y electoral a nombre de David José Mateo, y que era portada por Julián Alberto Jiménez Monsalve, “Machete”, al momento de su detención, presentó este miércoles un informe que determina que dicho documento de identidad fue obtenido mediante el uso de documentos falsos para realizar una transcripción irregular en la Oficialía del Estado Civil de la 12va Circunscripción de Santo Domingo Este.

La comisión recomienda separar de sus funciones y someter a la justicia a los involucrados en la irregularidad.

El informe detalla la relación de la documentación falsa presentada, así como las irregularidades cometidas por varios empleados de dicha Oficialía, quienes fueron identificados como responsables de violar los procesos correspondientes.

La Comisión de investigación fue dispuesta este martes por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y se encuentra integrada por el doctor Juan Bautista Tavárez Gómez, Director de Inspectoría; licenciada Dolores Fernández Sánchez, Directora del Registro del Estado Civil; licenciado Herminio Ramón Guzmán Caputo, Consultor Jurídico; y doctor Yoryi Henríquez Núñez, Inspector de la JCE.

La Auditoría de Eventos del Sistema de Registro Civil (PARC) arrojó que la transcripción fraudulenta de acta fue realizada en base a documentos falsos por la digitadora Alba Elizabeth Vásquez Curiel en fecha 23 de junio de 2017, momento a partir del cual el sistema muestra varias violaciones graves al procedimiento.

La señora Vásquez Curiel admitió a la Comisión haber realizado el trámite de forma expedita a solicitud de una persona que era desconocida por ella, pero aseguró que “si la observa de nuevo pudiera identificarla”.

Respecto a la emisión de la cédula No. 402-4095330-3, expedida en base a la transcripción irregular del acta a nombre de José David Mateo, el informe determina que no se agotó el proceso de investigación que precede toda expedición de cédula. De conformidad a la auditoría realizada, el supuesto David José Mateo compareció por el centro de cedulación No. 4 el mismo día que se efectuó la transcripción del acta, logrando obtener la cédula ya referida.

En adición a la señora Vásquez Curiel, el grupo de funcionarios comisionado para la investigación identificó a los empleados Zewxis Oxiades Ledesma Gonell y Yaniris Yohanni Pérez de Óleo como los responsables de la violación a los procesos de control de calidad y de aprobación de investigación para la expedición irregular de la cédula. Todos los empleados en cuestión se encontraban bajo la supervisión de Sandra del Carmen Francisco Paniagua, quien desempeña las funciones de Oficial del Estado Civil de la Oficialía de la 12va Circunscripción de Santo Domingo Este.

El informe establece que “se ha comprobado que las faltas cometidas por los empleados constituyen una violación a la Ley Penal y al reglamento interno que rige la relación laboral de los empleados con la Junta Central Electoral”. En tal sentido, recomendaron la separación de las funciones e inicio de las acciones penales contra la señora Alba Elizabeth Vásquez Curiel; la separación como empleados de los señores Zewxis Ostades Ledesma Gonell y Yaniris Yohanni Pérez de Óleo; y la suspensión por treinta (30) días sin disfrute de sueldo de la Oficial del Estado Civil de la 12va Circunscripción.

Respecto a la documentación obtenida de forma fraudulenta, la Comisión recomendó al Pleno de la JCE tomar las medidas para inhabilitar y anular el acta en cuestión, así como disponer la cancelación de la Cédula de Identidad y Electoral No.402-4095330-3.