Maduro: Aumenta malestar

Presidente de Venezuela.-

Lejos de facilidades para garantizar unas elecciones transparentes y democráticas surgen cada vez más obstáculos para la participación de las fuerzas opositoras en los comicios. Las dificultades de la oposición, que celebrará sus primarias el 22 de octubre, y la prohibición de observadores internacionales han aumentado el malestar.

Qin Gang,

Excanciller chino.-

En un sistema tan complejo, en que las explicaciones no suelen ser creíbles, destituciones como la suya generan siempre conjeturas. Tras un vertiginoso ascenso de buenas a primeras su estrella comenzó a declinar. Desde el 25 de junio no aparecía en ninguna actividad oficial. Parece que su relevo no fue rutinario, sino porque estaba en desgracia.

Guillermo Cordero,

Productor de teatro.-

El montaje de la obra teatral “Juana la Loca”, del dramaturgo Manuel Rueda, representa, como lo ha reconocido, un gran desafío. Ha demostrado que talento tiene para salir airoso de una producción con la que el Teatro Nacional conmemora su 50 aniversario. El elenco con que cuenta no pudo ser mejor seleccionado.