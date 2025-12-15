Maduro critica actuación de la CPI y ONU ante «caso de piratería» de petrolero confiscado

Caracas.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este lunes la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante lo que calificó como un “caso de piratería”, en referencia a la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque que transportaba petróleo venezolano en el mar Caribe.

Durante su programa semanal “Con Maduro +”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario cuestionó el rol de funcionarios de la CPI y del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a quienes acusó de presentarse como defensores de derechos humanos “para atacar con mentiras a Venezuela”.

“¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está Volker Türk? ¿Dónde te escondiste?”, expresó Maduro.

El jefe de Estado aseguró que el sistema penal, judicial y de derechos humanos de la ONU “está cada vez peor y más cuestionado”.

Quizas te interese: Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

Denuncia de asalto en el Caribe

Maduro afirmó que el pasado martes “unos corsarios asaltaron, con armas, un barco privado que llevaba petróleo venezolano”, y denunció que la tripulación se encuentra desaparecida.

“¿Qué hace el sistema de Naciones Unidas? Por ahora no ha hecho nada. Nosotros sí tenemos que hacer y vamos a hacer mucho”, subrayó.

Incautación del buque Skipper

El pasado miércoles, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Defensa y la Guardia Costera estadounidense.

Según Washington, el buque fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por ese país. No obstante, el Gobierno venezolano aseguró que en esta ocasión transportaba 1.9 millones de barriles de crudo de PDVSA, sin precisar el destino final.

La Casa Blanca indicó que el Skipper se encuentra bajo un proceso de decomiso y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder con la incautación de su carga.

Aumento de tensiones

Este hecho ha elevado las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, país que mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe. Washington sostiene que la operación busca combatir el narcotráfico, mientras que Caracas lo interpreta como un intento de propiciar un “cambio de régimen”.