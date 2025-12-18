Majestuoso monumento a la memoria de Wiche

Desde la izquierda, Rolando Gómez Suardi, Julio Andrés López, Luis Mejía Oviedo, Garibaldy Bautista, Juan Ulises García Smester, Juan Antonio García Smester, Bernardita García Smester, Franklin de la Mota, José Joaquín Puello, Rosita Melania García Crespo, Juan Federico García Smester, Juan Andrés García Smester, Leo Corporán y José P. Monegro.

Este 17 de diciembre se cumplieron 100 años del nacimiento del más grande propulsor del deporte dominicano, Juan Ulises García Saleta “Wiche”.

Su impacto y trascendencia en el movimiento deportivo nacional sigue tan latente como en los tiempos de los “12 Juegos” en la década del setenta y es por eso que la Fundación Juan Ulises García Saleta inauguró la “Plaza Olímpica Juan Ulises García Saleta” en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como forma de exaltar su legado.

En el acto participaron los familiares de “Wiche”, así como las principales autoridades deportivas y grandes atletas dominicanos.

Juan Antonio García Smester, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y Juan Ulises García Smester, comparten antes de iniciar el acto de homenaje e inauguración de la plaza olímpica.

Homenaje

Juan Antonio García Smester, presidente de la fundación e hijo del homenajeado, destacó cada uno de los elementos a la figura que se encargó de revolucionar el deporte dominicano y se mostró orgulloso por materializar esta obra.

“Esta noche es profundamente especial. Solo una figura como la suya podía convocar tantos significados y méritos para un homenaje de esta magnitud”, dijo García Smester.

Los tres brazos

Otro elemento especial en la Plazoleta Olímpica de “Wiche” García Saleta es la estructura en metal de los tres brazos que sostienen los aros olímpicos.

Cada brazo encarna a tres grandes pilares del olimpismo dominicano; Juan Ulises García Saleta, Enrique Rippley Marín y Virgilio Travieso Soto, quienes organizaron el deporte olímpico, hasta que el Comité Olímpico Dominicano fuera reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI) en el 1963.

Jorge Subero Isa, Milagros Ortiz Bosch y Leo Corporán en la inauguración anoche de la plazoleta ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El pebetero

El fuego de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 fue encendido por el velocista Alberto Torres, “El Gringo”, y este pebetero también tiene su sitial en la plaza.

La estatua

El momento cumbre del acto fue cuando se develó la estatua de “Wiche” García Saleta. La obra lo plasma en el desfile de apertura de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe 1974, que coincidió con la apertura del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Por: Marcos Nivar y Leo Corporán

