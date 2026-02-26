Mamdani y Trump abordaron la mayor inversión en vivienda de Nueva York en cinco décadas

Nueva York.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsar una inversión federal en vivienda asequible durante la reunión que mantuvieron este jueves en Washington, que, de concretarse, sería la mayor de este tipo en la ciudad en más de cinco décadas, según su equipo.

Propuesta para revitalizar Sunnyside Yard

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía, la propuesta representa una «oportunidad sin precedentes para enfrentar la crisis habitacional» en la ciudad más poblada de EE. UU., pero para realizarla se necesitan más de 21,000 millones de dólares en subvenciones federales.

El proyecto prevé construir 12,000 nuevas viviendas asequibles en el área de Sunnyside Yard, en el distrito Queens, el patio ferroviario más concurrido de la Gran Manzana.

Durante la reunión, el joven alcalde progresista presentó a Trump el proyecto para revitalizar la zona que, según la alcaldía, es «especialmente atractiva para proyectos de vivienda y desarrollo de infraestructura a gran escala» dada su proximidad a Manhattan.

Quizas te interese: EE.UU. deporta a 86 inmigrantes amparados por DACA, admite el Gobierno de Trump

Relación pragmática entre Mamdani y Trump

Mamdani llegó a la reunión con una portada de periódico simulada con titulares sobre inversión en vivienda, con un subtítulo que señalaba «Trump entrega más de 12,000 viviendas; la mayor desde 1973», en referencia a la histórica portada de 1975 «Ford a la ciudad: Muéranse», publicada por el New York Daily News durante la crisis fiscal de la ciudad, cuando el entonces presidente Gerald Ford se negó inicialmente a aprobar un rescate federal para Nueva York.

El alcalde neoyorquino compartió la foto de la reunión en sus redes sociales y, según su equipo, Trump se mostró «muy entusiasmado» con la propuesta, que también prevé generar 30,000 empleos, así como crear nuevos parques, escuelas y centros de atención médica en Sunnyside Yard.

La reunión, que no había sido anunciada previamente, reflejó la aparente relación cordial que mantienen ambos pese a sus marcadas diferencias políticas.

Durante su campaña por la Alcaldía el año pasado, Trump criticó duramente a Mamdani, a quien llamó «comunista lunático«, pero tras su elección los dos neoyorquinos se reunieron por primera vez en un encuentro en Washington que marcó el inicio de una relación hasta ahora de carácter pragmático.

Además de la inversión en vivienda, Mamdani abordó otros asuntos con Trump, como la liberación de la estudiante de la Universidad de Columbia, Elaina Aghayeva, detenida por agentes migratorios.

Según el alcalde, el presidente le aseguró que la joven sería liberada de forma «inminente», algo que sucedió a las pocas horas.