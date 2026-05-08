La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo confirmó la prisión preventiva impuesta al coronel Fausto Madé Ramírez, acusado de agredir físicamente a una joven de 19 años durante un incidente registrado en el sector Los Minas.

Con la decisión, el tribunal ratificó íntegramente la medida de coerción dictada el 7 de abril de 2026 por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo, que ordenó tres meses de prisión preventiva contra el oficial en el centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

La defensa del coronel había recurrido la medida con el objetivo de obtener una sanción menos severa; sin embargo, los jueces rechazaron los argumentos presentados y mantuvieron la privación de libertad mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público.

El caso involucra a Charlizze Altagracia Hernández Monegro, quien denunció haber sido agredida durante la madrugada del pasado 30 de marzo, cuando se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y otra persona, propietaria del automóvil.

Según la acusación, una patrulla policial encabezada por Madé Ramírez se acercó de manera insistente al vehículo. Aunque los ocupantes alegaron que abandonarían el lugar, los agentes presuntamente les impidieron retirarse.

La denuncia también sostiene que uno de los policías habría rayado el automóvil, aparentemente utilizando un casco de botella, lo que motivó a la joven y sus acompañantes a salir del vehículo para documentar lo ocurrido.

De acuerdo con el expediente, al notar que estaban grabando la placa de la patrulla, el conductor realizó maniobras bruscas y el coronel descendió del vehículo. Posteriormente, al percatarse de que estaba siendo grabado, reaccionó de forma violenta y presuntamente agredió a la joven.

El Ministerio Público afirma que el oficial la tomó por el cabello y la lanzó al suelo, provocándole lesiones en las rodillas y secuelas en la cabeza. Parte del incidente quedó registrado en un video que posteriormente circuló en redes sociales.

La investigación del caso está a cargo de la fiscal Raquel Guzmán. La orden de arresto contra el imputado fue ejecutada por miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), luego de que el coronel se entregara a las autoridades frente a su residencia, acompañado de su abogado.