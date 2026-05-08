Luis Fonsi enfrenta dolorosa pérdida tras anunciar la muerte de su abuela Delia

San Juan, Puerto Rico. — El cantante puertorriqueño Luis Fonsi atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmar el fallecimiento de su abuela Delia, una noticia que compartió con sus seguidores a través de redes sociales.

El intérprete publicó una emotiva fotografía acompañada de un mensaje dedicado a su abuela, dejando ver el fuerte vínculo familiar que mantenían.

Aunque el artista no ofreció mayores detalles sobre las causas del fallecimiento, sus palabras estuvieron marcadas por la nostalgia, el amor y el agradecimiento hacia quien consideraba una figura importante en su vida.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento, quienes enviaron condolencias al cantante y a su familia. Tras darse a conocer la noticia, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de solidaridad, destacando el lado más humano y familiar del artista.

Reacciones de fanáticos y colegas

Diversos fanáticos también recordaron que Luis Fonsi suele compartir momentos íntimos relacionados con sus seres queridos, mostrando constantemente la importancia de la familia en su vida personal.

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Un momento difícil para el artista

La pérdida ocurre en medio de una etapa activa en la carrera del cantante, quien continúa desarrollando proyectos musicales y presentaciones internacionales.

Sin embargo, la publicación dejó ver un lado más vulnerable del intérprete, alejado de los escenarios y enfocado en el duelo familiar.

Con este emotivo mensaje, Luis Fonsi recibió el respaldo de millones de seguidores que acompañaron al artista en uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras la partida de su abuela Delia.