¿Qué Pasa?

Luis Fonsi enfrenta dolorosa pérdida tras anunciar la muerte de su abuela Delia

Por
Luis Fonsi enfrenta dolorosa pérdida tras anunciar la muerte de su abuela Delia

San Juan, Puerto Rico. — El cantante puertorriqueño Luis Fonsi atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmar el fallecimiento de su abuela Delia, una noticia que compartió con sus seguidores a través de redes sociales.

El intérprete publicó una emotiva fotografía acompañada de un mensaje dedicado a su abuela, dejando ver el fuerte vínculo familiar que mantenían.

Aunque el artista no ofreció mayores detalles sobre las causas del fallecimiento, sus palabras estuvieron marcadas por la nostalgia, el amor y el agradecimiento hacia quien consideraba una figura importante en su vida.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento, quienes enviaron condolencias al cantante y a su familia.

Tras darse a conocer la noticia, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de solidaridad, destacando el lado más humano y familiar del artista.

Reacciones de fanáticos y colegas

Diversos fanáticos también recordaron que Luis Fonsi suele compartir momentos íntimos relacionados con sus seres queridos, mostrando constantemente la importancia de la familia en su vida personal.

Quizas te interese: Dolores Fonzi apuesta por el cine como defensa de valores y derechos

Un momento difícil para el artista

La pérdida ocurre en medio de una etapa activa en la carrera del cantante, quien continúa desarrollando proyectos musicales y presentaciones internacionales.

Sin embargo, la publicación dejó ver un lado más vulnerable del intérprete, alejado de los escenarios y enfocado en el duelo familiar.

Con este emotivo mensaje, Luis Fonsi recibió el respaldo de millones de seguidores que acompañaron al artista en uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras la partida de su abuela Delia.

TEMAS: #Luis Fonsi
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.