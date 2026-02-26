Manny Machado listo para unirse a la escuadra dominicana

GOODYEAR, Arizona – Manny Machado luce listo para el Clásico Mundial de Béisbol.

El estelar tercera base de los Padres conectó sus dos primeros jonrones de la primavera en la derrota por 11-10 ante los Rojos el jueves, incluyendo un grand slam de 422 pies que impactó el telón de fondo en el Goodyear Ballpark.

Machado tiene previsto jugar un partido más el viernes antes de partir para unirse a la República Dominicana previo al Clásico Mundial de Béisbol (CMB). Será el tercer torneo para Machado, quien también jugó con la selección dominicana en 2017 y 2023.

«Va a ser divertido», dijo Machado. «Tenemos un montón de superestrellas que saldrán a competir y jugarán por nuestro país. No hay mejor evento que salir, ponerse el uniforme y representar a tu país. Muchos aficionados nos apoyan. Salir y hacerlo por ellos es especial».

Machado estará acompañado por sus compañeros de los Padres, Fernando Tatis Jr. y Wandy Peralta, en el equipo de República Dominicana. Será el primer Clásico de Tatis, tras perderse la edición de 2023 mientras cumplía su suspensión por dar positivo en una prueba de sustancias prohibidas.

El partido del viernes contra los Rockies marca el último de la Liga del Cactus para Machado y Tatis antes de unirse al equipo de República Dominicana, que jugará una serie de exhibición de dos juegos contra los Tigres en Santo Domingo el 3 y 4 de marzo.

Los otros jugadores de los Padres que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol tienen previsto partir a principios de la próxima semana: Xander Bogaerts (Países Bajos), Mason Miller (Estados Unidos) y Ron Marinaccio y Alek Jacob (Italia).

«Es un momento emocionante para ellos», dijo el manager de los Padres, Craig Stammen. «Es un torneo, y poder jugar por su país es algo que realmente no se puede replicar aquí en los entrenamientos de primavera».

Debido a su salida tan temprana del campamento de los Padres, Machado ha insistido en tener algunos turnos al bate adicionales a principios de esta primavera, lo que en parte explica por qué seguía en el juego del jueves, llegando a su cuarta aparición al plato en la sexta entrada con las bases llenas y San Diego perdiendo 9-5.

El lanzador derecho de los Rojos, Graham Ashcraft, dejó muy alto un slider, y Machado lo demolió para un grand slam que igualó el juego, justo a la altura del telón de fondo. En su primer turno al bate, Machado también empató el partido con un jonrón de dos carreras al bullpen del jardín central izquierdo.

«Me siento bien», dijo Machado. «Eso es lo más importante… seguir consiguiendo turnos al bate».

Machado, quien llegó al juego sin hits en siete turnos, terminó de 3-2 con una base por bolas y seis carreras impulsadas.

«Ha estado trabajando un poco su swing, buscando la posición correctao», dijo Stammen. “Hoy todo encajó.”