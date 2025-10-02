CHICAGO, AP.— Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller volvió a dominar y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 3-0 a los Cachorros de Chicago, enviando su Serie de Comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Jackson Merrill conectó un elevado de sacrificio tempranero y San Diego evitó la eliminación tras perder 3-1 el martes. Dylan Cease ponchó a cinco en 3 2/3 entradas antes de entregar la pelota al potente bullpen de su equipo.

«De eso se trata la postemporada«, dijo Machado. «Es hermoso jugar aquí frente a esta multitud y con todo lo que está en juego«.

La final de la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field el jueves.

Los Padres, con experiencia en los playoffs, buscan repetir lo de 2020, cuando perdieron el primer juego de la ronda especial de comodines por la pandemia antes de avanzar con dos victorias consecutivas contra San Luis. Machado también conectó un jonrón en el segundo juego de esa serie.

“Todavía hay mucho en juego, igual que hoy”, dijo Machado. “Seguimos entre la espada y la pared, así que salgamos y tratemos de jugar nuestro mejor béisbol en los próximos 27 outs”.

Chicago terminó con cuatro hits. La franquicia debuta en los playoffs en cinco años y no ha avanzado desde que eliminó a Washington en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2017.

«Creo que los dos primeros juegos cumplieron con lo esperado en esta serie, y creo que mañana será muy similar», dijo el mánager de los Cubs, Craig Counsell. «Creo que estamos hechos para eso. Tendremos que producir más ofensiva mañana; sin duda. Hoy no hicimos lo suficiente ofensivamente«.

San Diego se adelantó con el elevado de Merrill al jardín derecho ante Andrew Kittredge en la primera entrada, impulsando a Fernando Tatis Jr. Kittredge abrió para Chicago como abridor, y el derecho fue reemplazado por el zurdo Shota Imanaga en la segunda.

Los Cachorros amenazaron en la cuarta entrada, colocando corredores en primera y segunda con dos outs. Adrián Morejón retiró entonces a Pete Crow-Armstrong con un jonrón a primera.

“Adrian llegó y estuvo simplemente excepcional, realmente fantástico”, dijo el mánager de San Diego, Mike Shildt.

Los Padres añadieron dos carreras más con el batazo de 404 pies de Machado al jardín izquierdo frente a Imanaga en la quinta.