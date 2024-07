Marc Anthony y Jomari Goyso fueron testigos en la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El cantante Marc Anthony y el experto en moda de Univision, Jomari Goyso, fueron testigos de la unión matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, ayer jueves en México.

Fue el mismo Jomari quien desde un aeropuerto, reveló la información esta mañana en el programa Despierta América, donde funge como conductor.

Junto a ellos, también fueron testigos otras dos personas familiares de los novios.

“Fuimos Marc Anthony, yo; yo soy del lado de Ángela, Marc era del lado de Christian y parte de la familia, dos personas más, una prima de Ángela, parte de la familia”, respondió ante las preguntas de sus compañeros.

Aunque se negó a entrar en detalles, Goyso reveló que la ceremonia se desarrolló de forma muy tradicional e íntima, con la asistencia de unas 45 personas, mayormente familiares de la pareja.

“Hace un tiempito que lo sabía, obviamente no se lo dije a nadie… para mí fue una sorpresa cuando llegué ayer por la mañana al rancho, en familia, unas 45 personas”, agregó.

Destacó que, lo más emociónate para él y muchos de los presentes fue el momento cuando Ángela caminó de la mano de su padre, el también cantante Pepe Aguilar al compás de la música de la fenecida Flor Silvestre, abuela de la novia.

“Entiendes por un momento que no es solo tu amiga y una familia que yo quiero mucho, es una dinastía, es la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, la hija de Pepe Aguilar; se está casando con uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, ella es un exponente”, relató.

El estilista no dio detalles del vestido de la novia pero sí dijo que fue confeccionado en estilo vintage y que toda la ceremonia fue en ese estilo, además de que, Ángela usó unos aretes que pertenecían a su abuela.

“Ellos van a subir cosas, no quiero contar mucho… Se aman, no sé cómo explicarlo. Son gente que se aman”, precisó al reconocer la emotividad de la unión donde no faltaron las lágrimas.

La noticia de la boda recorre hoy por decenas de portales y programas de farándula donde se observan fotografías y un audiovisual donde se ve a la joven de 20 años portando un traje de novia blanco en corte sirena con un pronunciado escote que deja al descubierto la espalda.

De acuerdo con medios de comunicación mexicanos, el enlace se llevó a cabo en una hacienda de Morelos, México.