PERÚ.– La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este miércoles que tanto Venezuela como América Latina atraviesan “una coyuntura crucial”, ante el avance de lo que catalogó como una “estructura criminal” enquistada en el poder, la cual —afirmó— debe ser desmontada con el respaldo de las democracias del mundo.

Durante un mensaje en video presentado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) en Lima, el foro empresarial más importante del Perú, Machado manifestó que en varios países de la región la democracia ha sido “arrasada”, mientras que en otros “está siendo puesta a prueba”.

“El derecho a la libertad dejó de estar garantizado; hoy es una causa que debemos defender diariamente”, expresó al advertir sobre el avance del populismo. “No se enfrenta con promesas vacías, sino con verdad, integridad y resultados”.

La líder opositora denunció que en Venezuela opera “un régimen narcoterrorista”, que utiliza “el hambre, la violencia y el terror” como mecanismos de sometimiento, financiado mediante “el tráfico de drogas, oro, armas, minerales y seres humanos”.

Democracia no muere

“Somos la muestra más cruda de que la democracia no muere de golpe, muere en silencio, cuando la mentira se vuelve costumbre”, sostuvo, citando a Mario Vargas Llosa.

No obstante, aseguró que en el país se ha abierto “una nueva etapa” marcada por “una esperanza real de transición” que implicaría desmontar esa estructura delictiva y encaminar la “reconstrucción nacional”.

“La recuperación de Venezuela será económica e institucional, pero fundamentalmente moral y espiritual”, señaló. A su juicio, será un camino complejo, “pero lleno de esperanza”, porque “cuando un pueblo decide recuperar su destino, no hay fuerza que pueda detenerlo”.

Asimismo, recalcó que “no hay espacio para la neutralidad cuando la libertad está en juego”.

Machado agradeció a IPAE Acción Empresarial por la invitación al evento y destacó que CADE Ejecutivos es “un espacio donde se honra la verdad y la libertad con convicción”.