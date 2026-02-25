El abogado de Maduro dice que el Tesoro de EE.UU. impide que Venezuela pague su defensa

Nueva York. – Barry Pollack, abogado principal de Nicolás Maduro, notificó ante un tribunal federal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó una licencia que permitiría al Gobierno de Venezuela cubrir los costos de la defensa del expresidente venezolano en su proceso judicial.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, fechada el 20 de febrero y hecha pública este miércoles, Pollack afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está «interfiriendo» con el derecho de su cliente a contar con defensa legal.

La OFAC había otorgado el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a recibir fondos del Gobierno venezolano, pero la modificó tres horas después sin explicación, dejando sin efecto el permiso para pagar los honorarios de su abogado.

Según Pollack, «la licencia enmendada no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa».

Defensa y derechos constitucionales

Pollack explicó que ha solicitado formalmente a la OFAC que restablezca la licencia original, recordando que el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios y que Maduro «no puede costearse de otro modo un abogado«.

El abogado sostuvo que al impedir esos pagos, la OFAC está interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar abogado, lo que afecta su derecho, protegido por la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección.

El 11 de febrero, Pollack solicitó nuevamente la restauración de la licencia, pero la agencia aún no ha actuado. Ante la falta de respuesta, advirtió que presentará una moción formal solicitando reparación, lo que activaría un calendario de escritos judiciales.

Obstáculo exclusivo para Maduro

El bloqueo de la licencia afecta únicamente a Maduro, mientras que su esposa, Cilia Flores, acusada de delitos similares, no se ve afectada.

El expresidente venezolano, acusado de narcotráfico y corrupción, se declaró no culpable y tiene prevista su siguiente audiencia el 26 de marzo en la corte federal de Manhattan.