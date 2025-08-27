Marileidy Paulino lista para hacer historia

Con el mismo enfoque y disciplina que la caracteriza.

Y sin ánimo de faltarle el respeto a sus competidoras, Yaseen Pérez, entrenador de Marileidy Paulino, dijo que el mayor oponente en la carrera final de los 400 metros lisos de la Liga Diamante, no será otra mujer en la pista.

“El reloj será nuestro mayor oponente” dijo Pérez a la redacción deportiva de El Nacional, encabezada por Leo Corporán.

Paulino, número uno del mundo en los 400 metros lisos, desde el año 2022, busca su cuarto título en este evento de manera consecutiva.

Enfoque

La mutual de Paulino y Pérez respeta a sus rivales, pero confían en el trabajo que han realizado durante toda la temporada.

“Todas las atletas salen a ganar y nosotros de igual manera, este será un evento duro para llegar en óptimas condiciones al objetivo final”, dijo Yaseen, refiriéndose al Mundial.

Temporada retadora

Reconocen que durante la temporada, tuvieron que entrenar en circunstancias diferentes, pero supieron adaptarse a tiempo para tener buenos resultados.

“Tuvimos compromisos ya planificados, no fue una temporada como solíamos correr; pero fueron retos interesantes y aprendimos a competir sin salir de nuestra preparación”.

Se sobrepone

Asegura que han lidiado con factores externos que pueden ser desgastantes para la atleta, por lo que tuvieron que realizar algunos cambios en su rutina de entrenamientos.

“El desgaste competitivo es mayor, porque no solo es lo que compites, son viajes más seguidos y en ocasiones más largos, pero la preparación es la misma que tuvimos el año anterior”, señaló Pérez.

La carrera

La prueba final será mañana jueves a las 12:34 de la tarde, (hora dominicana) en Zúrich, Suiza.

Posible duelo

Salwa Eid Naser competirá mañana en en la final y es una de las favoritas a quedar en el pódium.

Naser superó a Marileidy en el inicio de la temporada en la primera parada del Grand Slam Track, registrando marca de 48.67 segundos.

Marileidy hizo tiempo de 49.35, para ocupar el tercer puesto.

Dominante

Luego de esta carrera, Paulino superó a Naser en todas las etapas en las cuales se enfrentaron en el Grand Slam Track y en la Liga de Diamante.