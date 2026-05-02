Aún faltan tres meses para la fecha límite de cambios en las Grandes Ligas, pero todo apunta a que el mercado podría activarse más temprano de lo habitual, como ya ocurrió la pasada temporada cuando los Boston Red Sox traspasaron a Rafael Devers.

Uno de los nombres que vuelve a sonar con fuerza es el del dominicano Sandy Alcántara, quien, pese a los constantes rumores en 2025, se mantuvo con los Miami Marlins y ahora presenta una versión mucho más sólida en el montículo.

El lento arranque de varios conjuntos contendientes podría acelerar negociaciones en las próximas semanas, generando un mercado más dinámico de lo acostumbrado.

Según una encuesta a ejecutivos de la liga, realizada por MLB.com, Alcántara lidera la lista de jugadores con mayores probabilidades de ser traspasados antes del 3 de agosto.

El lanzador diestro se ha parecido más a su antiguo yo esta temporada, con una marca de 3-2 y una efectividad de 3.04 en siete aperturas.

Sandy Alcántara, considerado como uno de los más apetecibles para la fecha de cambios.

Sus 47 1/3 entradas lo colocaban empatado como el jugador con más entradas lanzadas en las Grandes Ligas hasta el viernes, y si bien la velocidad de su recta es similar a la de la temporada pasada, sus estadísticas de Statcast son mejores en general, especialmente su porcentaje de batazos fuertes, porcentaje de batazos con buen contacto y porcentaje de swings fallidos.

“Se le ve sano de nuevo y está lanzando bien”, dijo un ejecutivo de la Liga Americana. “Nada mueve el mercado de traspasos como un buen lanzador abridor”.

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Alcántara cobra 17,3 millones de dólares esta temporada y tiene una opción de club de 21 millones para 2027, lo que le otorga el control que los equipos suelen buscar en los jugadores que desean intercambiar. Los Marlins rondan el 50% de victorias esta temporada, pero a menos que planeen hacer una gran inversión para extender el contrato de Alcántara, su valor nunca será mayor que este verano, gracias a ese año adicional de control.

“Considerando el precio de los lanzadores abridores agentes libres, es una muy buena compra”, dijo un ejecutivo de la Liga Nacional. “Hay buenos lanzadores en el mercado el próximo invierno, pero van a costar mucho”.