El aumento de los precios de los combustibles comienza a tener efectos en los sectores de menores ingresos, mientras pequeños comerciantes dicen que comienza reducirse la cantidad de clientes en sus negocios en las últimas semanas.

Andrés Báez, propietario del centro de venta de pelo Wiki Wiki, en avenida Duarte, Villa Francisca, señala que el número de personas comprando ahora es menor, debido a que los aumentos están afectado los niveles de compra de la población.

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«Algo está pasando porque ahora se está vendiendo meno lo que evidencia que la población tiene menos poder adquisitivo», expresó.

Los motocochos también mostraron preocupación, porque los aumentos de los precios de los combustibles y repuestos para sus unidades reducen los niveles de ganancia.

Noel González, quien trabaja en la parada Duarte con París, comentó que antes, un motoconcho echaba entre 400 y 500 pesos de combustibles, pero ahora están obligados comprar entre 700 y 800 pesos diarios y los clientes están pagando lo mismo por los servicios que ofrecen a los residentes de San Carlos, Villa Francisca, Villa Duarte, zona colonial.

Fue el 21 de marzo del presente año cuando el presidente Luis Abinader encabezó una reunión en el Palacio Nacional con líderes empresariales y sectores productivos para coordinar acciones para reducir el impacto de la crisis de Medio Oriente en la economía dominicana.

Estos encuentros buscan asegurar el suministro de bienes, estabilizar precios de productos básicos y proteger a los sectores vulnerables.

También el pasado jueves el Gobierno anunció un plan de austeridad y eficientización del gasto público con el que proyecta generar una disponibilidad de aproximadamente RD$40,000 millones.

Durante el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio Nacional encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estableció las medidas buscando mitigar el impacto económico provocado por la crisis en Medio Oriente, que ha disparado los costos de importación y la factura petrolera nacional.

Con relación a esto, el propietario de un vehículo, que no quiso ofrecer su nombre, mientras echaba combustible en la avenida San Martín, sector Villa Juana en el Distrito Nacional, calificó como un abuso los aumentos los desproporcionados de los precios de los combustibles los cuales están muy por encima de las alzas registradas en los precios del petróleo.

Con todo esto, la población está siendo golpeada y no hay esperanza de proteger los sectores de menores ingresos, porque los aumentos de los precios de los combustibles registrado en el país están muy por encima de la mayor parte de las naciones de la región.