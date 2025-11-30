Más allá del ponche: Recetas de vanguardia para un brindis navideño inolvidable

La Navidad es la temporada ideal para celebrar reencuentros y demostrar afecto a través de detalles especiales, y el anfitrión moderno busca elevar cada reunión.

Si bien el ponche es tradicional, el verdadero impacto se logra cuando los anfitriones convierten sus habilidades explorando su lado creativo para sorprender a los invitados.

Este detalle ofrecer bebidas con sabor y estilo distintivos transforma una simple visita en un evento memorable, marcando la diferencia entre lo esperado y lo especial.

El whiskey, como Jack Daniel’s, se convierte en el lenguaje perfecto de hospitalidad en estas celebraciones. Al optar por un cóctel clásico o una mezcla de recetas creativa en lugar de las opciones más comunes, el anfitrión imprime un sello único a la velada.

Preparar un trago especial es una manera tangible de expresar gratitud y celebrar los logros del año, ofreciendo una experiencia que acompaña el ambiente festivo.

Cada copa servida se convierte en el trago perfecto para brindar por el futuro. Estos instantes, donde se comparten risas, así como los buenos deseos, adquieren un significado más profundo cuando están acompañados de bebidas elaboradas con creatividad.

Lejos de ser solo un acompañamiento, el trago se transforma en un punto de celebración, un catalizador para crear recuerdos duraderos.

El secreto del anfitrión perfecto en Navidad reside en ir más allá de lo convencional.

Tres recetas para preparar en casa

Christmas Manhattan Jack Daniel’s No.7

Vermouth rojo 1 oz

Sirope de canela 0.25 oz

Bitter 2 dashes

Decoración: cereza o twist de naranja

Apple Holiday Fizz

Jack Daniel’s Apple 1.5 oz

Apple cider 2 oz

Zumo de limón 0.5 oz

Sirope de canela 0.5 oz

Terminar con Ginger Ale

Decoración: rodaja de manzana y canela

Puedes leer: Brinda con estilo en esta Navidad

Red Cinnamon Spritz

Jack Daniel’s Fire 1.5 oz

Jugo de arándanos 1 oz

Jugo de granada 1 oz

Terminar con soda

Decoración: romero y arándanos