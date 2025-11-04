SANTO DOMINGO.– El ministro de Agricultura, Limber Cruz, recibió a más de 1,500 empleados del Instituto Agrario Dominicano (IAD) que, a partir de este mes de noviembre, pasan a formar parte del personal del Ministerio de Agricultura, como parte del proceso de fusión institucional entre ambas entidades.

Durante el acto, el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio presentó el Programa de Inducción para Nuevos Colaboradores, que explica el funcionamiento interno, el organigrama institucional, y los derechos y deberes de los servidores públicos del sector agropecuario.

10 regionales de Agricultura

Los encuentros se desarrollaron de manera simultánea en las 10 regionales de Agricultura, incluyendo la sede central.

En la actividad participaron, además del ministro Limber Cruz y el director del IAD, Darío Castillo, el jefe de Gabinete del Ministerio, Fredy Fernández, junto a los viceministros Eulalio Ramírez (Producción y Mercadeo), Darío Vargas (Extensión), Miriam Guzmán (Desarrollo Rural), Ramón Fernando Jáquez (Administrativo y Financiero) y José Rafael Paulino (Planificación).

También estuvieron presentes Andrés Mota Doñé, director de Recursos Humanos del IAD; Eduardo Ramos, comisionado para la fusión IAD-MARD; y otros representantes del sector agropecuario nacional.