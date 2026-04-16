Brandon Spearman completó una jugada de tres puntos, con falta y vale, restando ocho décimas de segundo para dar a los Titanes del Sur una victoria 93-90 sobre los Héroes de Moca, en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Spearman fue determinante en la segunda mitad, al anotar 24 de sus 25 puntos en ese tramo, guiando a los bicampeones nacionales a su primera victoria de la temporada.

Por los Titanes (1-1), Shaun Williams aportó 16 puntos, Antonio Davis sumó 14 tantos y capturó cuatro rebotes, mientras que Randy Bautista registró un doble-doble de 11 puntos y 10 asistencias.

En la causa perdida, John Clark Jr. lideró a los Héroes (0-2) con 26 puntos, Eloy Vargas agregó 18 unidades y seis rebotes, y Caleb Huffman contribuyó con cuatro capturas.

Los Titanes tomaron el control desde el inicio, apoyados en una efectiva ofensiva desde el perímetro y un juego disciplinado desde la línea de tiros libres, para cerrar el primer cuarto con ventaja de 31-22.

La diferencia llegó a ser de 13 puntos en el segundo período, pero los Héroes reaccionaron con una corrida liderada por Clark Jr. y Kevin Obanor para reducir la desventaja a 57-47 al descanso.

En el tercer cuarto, los visitantes ajustaron su ofensiva y, tras una racha 8-0, lograron igualar el marcador. Un triple de Huffman y otra acción de Clark Jr. les permitió tomar ventaja, cerrando el parcial arriba 73-71.

El último período fue de alta intensidad, con ambos equipos intercambiando la delantera. Un triple de Spearman puso a los Titanes arriba 87-86 con 1:33 por jugarse, y posteriormente, un disparo de tres de Eloy Vargas igualó el encuentro a 90 puntos.

Sin embargo, Spearman apareció en el momento decisivo al convertir una canasta con falta incluida, asegurando la victoria para los locales.