Inespre opera en la feria en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche. / Guillermo Burgos. / El Nacional.

Santo Domingo.-La Feria Agropecuaria Nacional 2026 registra una masiva asistencia de ciudadanos desde su inicio el pasado jueves en la Ciudad Ganadera, donde miles acuden para aprovechar las ofertas de productos alimenticios.

En declaraciones a El Nacional, Aníbal Rosario, director de programas de Inespre, indicó que la gente ha respaldado la iniciativa con más de 5,000 visitas en su puesto para abastecerse.

«La gente va confiando todos los días más en la calidad y en la inocuidad que traen los productos, que son nacionales y llegan sin intermediarios», señaló Rosario.

En ese sentido, detalló que el pollo entero se vende a 200 pesos, el cartón de huevos a 150 pesos, la libra de arroz selecto a 28 pesos y los plátanos a cinco pesos la unidad.

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Ofertas

La Dirección General de Ganadería comercializaba un pollo entero y un cartón de huevos a 100 pesos cada uno. «Estamos convocando a todo el pueblo dominicano a que venga a la Feria Agropecuaria Nacional», declaró Abel Madera Espinal, director general de la entidad.

Dinamismo comercial

Los vendedores confirmaron el dinamismo comercial, especialmente en rubros como el plátano. Pedro Contreras, comerciante del área, estimó ventas de hasta 25,000 plátanos diarios y aseguró que la afluencia superó las expectativas.

«Mira la fila cómo está. Hasta usted, que quisiera plátano, compraría a ese precio (cinco pesos la unidad)», expresó Contreras.

En ese sentido, Carlos Medrano, residente en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, calificó los precios como asequibles. De igual modo, Danaris Cárdenas, quien se trasladó desde el sector de Cristo Rey, manifestó que los precios de los pollos y los vegetales son favorables.

Préstamos

En la Feria Agropecuaria, que concluye el próximo domingo 22 de marzo, el Banco Agrícola dispuso el financiamiento de hasta RD$3 millones a una tasa de feria del 6 % anual, con especial énfasis en la aprobación de préstamos para la tecnificación y modernización de la producción agropecuaria.

El financiamiento está dirigido a medianos y pequeños productores, tanto individuales como organizados en cooperativas.