Más mujeres en tecnología, lo que persigue quinta ola ONE

Aunque tradicionalmente dominado por hombres, el entorno tecnológico es uno donde los aportes femeninos han sido cuantiosos e importantes, llegando en ocasiones a sentar las bases de ciertas facilidades sin las que hoy sería difícil vivir.

A modo de ejemplo está HedyLamarr, una austriaca que no solo destacó como actriz en Hollywood, sino que desarrolló y patentó tecnología que hoy sirve de base para WiFi seguro. También está Katherine Johnson, quien en la década de 1950 se unió a la NASA y resultó pieza clave para la llegada a la Luna en 1969 gracias a sus cálculos de trayectoria de viaje.

Como Lamarr y Johnson hay más ejemplos notables, empezando por Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia, y Radia Perlman, quien se ganó el apelativo de “La Madre de la Internet” tras desarrollar el protocolo que estableció las reglas básicas de tránsito de datos para Internet.

Pese a estos grandes aportes, la participación de mujeres en el ámbito tecnológico sigue siendo baja. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que solo el 3 por ciento de las estudiantes universitarias del mundo escogen realizar estudios en el ámbito TIC.

A nivel local, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), las mujeres representan el 64 por ciento de la matrícula en las instituciones de educación superior dominicanas, sin embargo, un 47 por ciento de mujeres versus un 22 por ciento de hombres tiene menor oportunidad de empleos. Peor aún, 7 por ciento de féminas tiene menor salario que el hombre.

Ocho de los diez empleos mejor pagos están en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero en las mujeres en República Dominicana no se están integrando a este tipo de carreras, sino que están concentradas en educación, medicina, psicología, turismo y otras áreas.

Julisa Mateo, fundadora del colectivo Mujeres TICs RD, corrobora estos datos al indicar que un sondeo realizado en las diferentes universidades del país comprobó que sólo 2 de cada 10 estudiantes en carreras tecnológicas es mujer.

¿Qué hacer para cambiar esta realidad? La clave, por supuesto, es la educación, y es por este motivo que Oracle dirige la quinta convocatoria del programa educativo gratuito ONE (Oracle Next Education) especialmente mujeres en Caribe y Centroamérica.

Los requisitos para participar en ONE son tener más de 18 años, haber cursado (o estar cursando) el bachillerato en un centro público, no tener estudios de maestría o postgrado y no estar trabajando en áreas de tecnología o desarrollo de sistemas. La nueva convocatoria inició este 1 de marzo y finaliza el día 27 del mismo mes.

Los esfuerzos de diversos sectores que buscan cerrar la brecha de género en el campo laboral, específicamente en el sector tecnológico, apuntan a suplir urgentemente la carencia de talento que está acompañando la veloz digitalización de las industrias.

Hasta el momento, 16 por ciento de los participantes de ONE en el Caribe ha sido mujeres. Con esta quinta convocatoria, el objetivo es aumentar la cifra y aumentar las oportunidades para tan importante grupo demográfico en la región. Conoce más en www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/.