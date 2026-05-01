Mayorías en la UASD

Al examinar cualquier tratado de consultoría de campañas electorales, resultará familiar encontrar la estructura necesaria para desarrollar una candidatura política o como la que nos ocupa, a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

De seguro encontraremos como imprescindible la formación de los equipos de campaña, la investigación y la estrategia a seguir, destacando el mensaje del candidato y los medios a utilizar para su difusión.

De seguro que los contendientes (6 en total al iniciar la campaña universitaria) siguieron las recomendaciones que proporciona el método, pero la gran diferencia entre ellos está en el detalle riguroso de la construcción de mayorías, paso sin el cual no es posible alcanzar el triunfo y solo uno de los seis candidatos ha sido capaz de incluirlo como estrategia ganadora con resultados favorables a sus fines.

Jorge Asjana David ha desarrollado una campaña inteligente en el último cuatrienio que ha contenido un mensaje claro, una oferta creíble y una estrategia de crecimiento basada en la accesibilidad, la democracia y la tolerancia, hablando al oído del uasdiano aquellos temas que se quieren escuchar y planteando soluciones de corto, mediano y largo plazo para conducir a la academia por el camino correcto en estos tiempos difíciles.

Su campaña terrestre “face to face” conquistó mayoría en los docentes, estudiantes y empleados, reforzado por una campaña aérea de correcto manejo de redes y medios de comunicación portando un mensaje potente y actualizando día a día el devenir del proceso, resultado: parecía estar solo en la contienda desde el inicio.

Construida la mayoría en la población universitaria, Asjana se dedicó con paciencia de orfebrería a reforzar su red ganadora, sumándose a otros candidatos rectorales con sus equipos y así fue como la maestra Rosalía Sosa, el maestro Nino Féliz, el doctor Wilson Mejía pasaron a hacer esfuerzo común bajo su liderazgo. Solo uno de los candidatos, aquel con el mas bajo porcentaje de intención de voto en las encuestas, se sumó como fuerza contraria al tsunami, evidentemente no significó una onza en la balanza.

Construyendo mayoría en los votantes universitarios y mayoría entre los demás proyectos a la rectoría, puso la mira y la bala entre los que tienen la experiencia: los ex rectores.

Julio Ravelo Astacio, Edilberto Cabral, Porfirio García Fernández, Franklin García Fermín, Iván Grullón Fernández, Emma Polanco y otros sospechosos de apoyar en secreto, han manifestado su bendición al Dr. Jorge Asjana.

El resultado ya conocido de la estrategia ganadora del Jorge Asjana es el triunfo de su candidatura mucho antes de producirse la votación, nos deja la sensación de que estamos en transición a la espera del traspaso del mando.