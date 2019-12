La naturaleza ocasionalmente caótica de las reuniones de invierno significa que un movimiento puede suceder en cualquier momento. Para Nomar Mazara, estaba a punto de irse a dormir cuando su agente lo llamó y le dijo que el intercambio con los Medias Blancas estaba cerca.

“Pensé, ‘¿por qué me llamas tan tarde?'”, Dijo Mazara. “Luego me dijo que algo estaba sucediendo en este momento con los Medias Blancas. Me dijo que me querían por mucho tiempo y que iban en serio en ese momento. Yo estaba como ‘OK, estoy listo’. ‘”

Ese intercambio con los Medias Blancas, por supuesto, sucedió y fue presentado a los medios de Chicago en una conferencia telefónica el miércoles. Mazara todavía se refiere a los Rangers de Texas como familia, pero estaba emocionado por algo nuevo.

“El cambio siempre es bueno para todos”, dijo Mazara. “Estaba listo en ese momento”.

Mazara recibió un bono de $ 5 millones por parte de los Rangers en 2011, que fue un récord para un prospecto no estadounidense. Debutó en las mayores 16 días antes de cumplir 21 años.

Su rendimiento en la MLB no ha igualado ese nivel de exageración. Su línea de corte profesional es .261 / .320 / .435 sin una variación significativa en sus cuatro temporadas.