Mbappé aumenta su ventaja e iguala el récord de Cristiano Ronaldo

Madrid.– El francés Kylian Mbappé incrementó su ventaja al frente de la clasificación de artilleros de LaLiga EA Sports al marcar de penalti ante el Sevilla, con lo que de paso, con 59, igualó el récord de goles anotados en un año por Cristiano Ronaldo en 2013 con la camiseta del Real Madrid.

Mbappé iguala récord histórico de goles en LaLigaEl delantero de Bondy consiguió su decimoctavo tanto en el presente curso liguero, con lo que su ventaja es ahora de siete dianas sobre el barcelonista Ferran Torres, que no pudo incrementar su cuenta en la victoria del conjunto azulgrana en Villarreal.

Con nueve goles completa el podio de LaLiga el kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que tampoco pudo anotar, al igual que el polaco Robert Lewandowski, atacante del Barcelona, que lleva ocho.

El brasileño Raphinha y Lamine Yamal firmaron el triunfo del Barcelona y ya suman siete tantos, los mismos que el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, que lleva siete encuentros ligueros sin marcar, y que el colombiano ‘Cucho’ Hernández, que colaboró con un tanto en la goleada del Betis sobre el Getafe.

Resultados destacados de la decimoséptima jornada de LaLiga.

El croata Ante Budimir y Aitor Ruibal lograron los dobletes de la decimoséptima jornada para protagonizar los claros triunfos de Osasuna y Betis sobre Alavés y Getafe, respectivamente.