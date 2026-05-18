Medio siglo consolidando su liderazgo en el sector turístico

Santo Domingo.- La agencia de viajes Turinter celebró recientemente su 50 aniversario con una emotiva velada, donde clientes, aliados y colaboradores compartieron junto a los ejecutivos de la empresa en un ambiente amenizado por música jazz.
Durante el acto en realizado en Punto y Corcho, el presidente de la empresa, Carlos Alonso, destacó la evolución de la agencia desde sus inicios en 1976, cuando operaba en un pequeño local con recursos limitados y grandes aspiraciones.
Asimismo, valoró el esfuerzo y la perseverancia que han permitido el crecimiento sostenido de la empresa a lo largo de los años en el sector turístico.
De igual manera, Karla Alonso expresó su agradecimiento a colaboradores y clientes, al tiempo que reafirmó el compromiso de la agencia de mantenerse innovando y fortaleciendo su presencia en un mercado altamente competitivo.
La celebración incluyó la proyección de un video conmemorativo sobre la historia de la empresa, así como un brindis oficial y un espacio de networking entre los invitados.