Medio siglo consolidando su liderazgo en el sector turístico

Santo Domingo.- La agencia de viajes Turinter celebró recientemente su 50 aniversario con una emotiva velada, donde clientes, aliados y colaboradores compartieron junto a los ejecutivos de la empresa en un ambiente amenizado por música jazz.

Durante el acto en realizado en Punto y Corcho, el presidente de la empresa, Carlos Alonso, destacó la evolución de la agencia desde sus inicios en 1976, cuando operaba en un pequeño local con recursos limitados y grandes aspiraciones.

Asimismo, valoró el esfuerzo y la perseverancia que han permitido el crecimiento sostenido de la empresa a lo largo de los años en el sector turístico.

De igual manera, Karla Alonso expresó su agradecimiento a colaboradores y clientes, al tiempo que reafirmó el compromiso de la agencia de mantenerse innovando y fortaleciendo su presencia en un mercado altamente competitivo.

La celebración incluyó la proyección de un video conmemorativo sobre la historia de la empresa, así como un brindis oficial y un espacio de networking entre los invitados.