Santo Domingo.- En un ambiente cargado de inspiración, aprendizaje y experiencias reales, fue presentado oficialmente el libro “La Mentalidad del Millón, ¿es posible para un empleado?”, de la autora Mariana Rosario Cruz.

La obra es una guía de educación financiera práctica y crecimiento personal diseñada específicamente para quienes desean alcanzar estabilidad y libertad financiera partiendo de su salario.

Asimismo, el evento fue respaldado por influyentes expertos del área financiera como Oliver Ureña (BackupFinanciero) y Claudia Castillo (Finanzas Con Clau), quienes destacaron la relevancia de este manual en el ecosistema digital actual. También estuvo presente Edwin Martínez, director del Centro Comunitario Café De Herrera, subrayando el compromiso de la autora con el impacto social en las comunidades trabajadoras.

La conducción del evento estuvo a cargo de la comunicadora y periodista Yessy Pérez, quien dio apertura a una noche marcada por mensajes de motivación y disciplina.

Durante su intervención, Mariana Rosario explicó que el libro nace de su experiencia personal para demostrar que la independencia financiera no es exclusiva de grandes inversionistas.

“Este libro no solo enseña qué hacer, también invita a transformar la manera de pensar sobre el dinero. Quiero demostrar que la independencia financiera puede empezar hoy, utilizando el salario como una palanca de crecimiento y no como una limitante”, expresó Rosario Cruz.

La obra introduce conceptos como el «Escudo Financiero», adaptado a la realidad del mercado dominicano, proporcionando herramientas interactivas y ejercicios prácticos.

La presentación del prólogo estuvo a cargo de Ángel Chalas, experto en finanzas con trayectoria en la banca dominicana, quien valoró el enfoque humano del texto.

“Mariana logra explicar temas complejos de una manera sencilla y cercana para quienes sienten que no pueden avanzar viviendo de un salario”, manifestó Chalas.

Asimismo, Nancy Sánchez compartió su testimonio sobre el impacto motivacional del mensaje de la autora, resaltando la importancia de la conciencia financiera.

La actividad contó además con la presencia del doctor Salvador Ramos, director de ONAPI; Marino Ramírez, director de Comunicaciones de ONAPI; y los destacados comunicadores Euri Cabral y Zinayda Rodríguez.

La primera edición de “La Mentalidad del Millón” ya está disponible a través de Amazon, Librería Cuesta y, de manera especial, en el portal oficial de la autora: mrosariocruz.com.

En la web, los lectores también podrán acceder a recursos adicionales y regalos exclusivos en la sección mrosariocruz.com/regalos.

Sobre la autora Mariana E. Rosario Cruz es licenciada en Diseño Gráfico por UNAPEC y especialista en postproducción fotográfica.

Con más de una década de carrera en comunicación visual, hoy combina su creatividad con su pasión por las finanzas para ayudar a otros a desarrollar hábitos saludables y una nueva visión sobre el dinero.