Megan Fox y Machine Gun Kelly terminan su relación antes del nacimiento de su hijo

Infobae.- Megan Fox y Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, han puesto fin a su relación semanas después de anunciar que esperaban su primer hijo en común. La noticia de la separación fue reportada por TMZ, indicando que la pareja decidió terminar su romance durante el fin de semana de Acción de Gracias mientras se encontraban en Vail, Colorado.

Fox, de 38 años, y MGK, de 34, habían anunciado su embarazo el pasado 11 de noviembre. La actriz, conocida por su papel en Transformers, compartió una fotografía en sus redes sociales donde lucía cubierta con pintura negra, mostrando su avanzado estado de gestación, acompañado de un test de embarazo positivo y el mensaje: “Nada se pierde realmente. Bienvenida de nuevo”. En la misma publicación, utilizó la canción de MGK “Last November”, que hace referencia al aborto espontáneo que sufrió anteriormente con el músico.

El músico también compartió su emoción en redes asegurando que haría un viaje de introspección al desierto, pidiendo a sus seguidores que no se preocuparan por él durante su aislamiento.

“Aislándome en el desierto la próxima semana para reiniciar este álbum desde cero. ‘Cuando la inspiración fluya a través de mí desbloqueada, llegaremos al destino en poco tiempo. ‘No te preocupes. después de todo, ¡estoy a punto de ser padre otra vez!’”, escribió Baker.

Según los reportes del tabloide estadounidense, el abrupto fin de la relación se produjo después de que Fox encontrara “contenido perturbador” en el teléfono de MGK, lo cual motivó a que el músico dejara el viaje familiar anticipadamente. Desde entonces, ambos no se han visto, y sus representantes han declinado realizar comentarios al respecto.

Fox, quien comparte tres hijos con su exmarido, Brian Austin Green —Noah, Bodhi y Journey—, reconoció en su libro de poesía Pretty Boys Are Poisonous que había sufrido previamente un aborto espontáneo. En su obra, la actriz describe el doloroso proceso de pérdida y las emociones que atravesó durante ese periodo difícil.

El libro dejó entrever el impacto que la pérdida del embarazo tuvo en su relación con MGK, quien también estaba emocionalmente afectado. El cantante, quien tiene una hija de 15 años llamada Casie con su exnovia Emma Cannon, dedicó un performance durante los premios Billboard de 2022 a Fox y “a nuestro hijo no nacido”, sugiriendo públicamente el dolor compartido por ambos.

A lo largo de su relación, Fox y MGK mostraron altibajos notorios. Su primer encuentro fue durante el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass, consolidando su vínculo con un compromiso en 2022, donde Fox comentó que “bebieron la sangre del otro” como parte de su particular ceremonia. Este compromiso, sin embargo, fue cancelado en una ocasión, aunque la actriz insinuó en un emotivo podcast que siempre existiría un fuerte lazo espiritual entre ambos, refiriéndose a MGK como su “alma gemela”.

A pesar de las dificultades personales y públicas, la pareja ha mantenido cierto nivel de conexión emocional y, aunque no está claro si reanudarán su relación en el futuro, Fox ha dejado claro que su vínculo persiste de alguna forma.

El futuro del esperado bebé de la pareja, cuyo nacimiento está previsto para marzo, es incierto. Ni Fox ni MGK han revelado el género del bebé, manteniendo esos detalles del embarazo en privado.

Mientras Fox continúa su carrera en la actuación, MGK sigue involucrado en su música, a menudo compartiendo fragmentos personales y experiencias en sus canciones.