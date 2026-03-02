SANTO DOMINGO.- La intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta presentó este lunes un panorama de inusual agilidad y tránsito fluido, a pesar de las intervenciones y cierres parciales ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el área, como parte del proyecto de ampliación de la vía.

Lo que suele ser un punto crítico de congestionamiento en la capital hoy se transformó en un corredor más despejado y fluido, tomando en cuenta que toda el área está intervenida por equipos pesados que realizan los trabajos de ampliación de la citada avenida.

Hilera de vehículos en movimiento era notable hoy en la avenida República de Colombia, mientras maquinarias pesadas trabajan a todo vapor en otro carril./Foto Jorge González

Algunos tramos de tres carriles fueron habilitados. Además, una muy visible señalización y la intervención de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), junto a obreros del MOPC, han permitido que los vehículos se muevan con mayor libertad.

Ciudadanos que transitan diariamente por la zona expresaron su sorpresa al notar que, a diferencia de días anteriores, el tiempo de desplazamiento se redujo significativamente.

“¡Yo esperaba encontrarme con el caos habitual por los trabajos, pero hoy la circulación fluyó sin contratiempos! Parece que la logística de desvíos está dando resultados”, comentó uno de los conductores en el área, sin ser consultado.

De acuerdo con Obras Públicas, el cierre en la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta entró en vigor ayer, para lo cual se habilitó un desvío de tránsito temporal en las proximidades del área intervenida, a fin de dar inicio a la construcción del nuevo paso a desnivel en esa zona y así viabilizar el tránsito y evitar congestionamientos vehiculares mientras se desarrollan los trabajos.

La obra

Según el MOPC, estos trabajos forman parte de un plan integral para eliminar los “cuellos de botella” en esta intersección estratégica, que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Norte. Las obras incluyen la creación de nuevos carriles de giro y el remozamiento de la capa asfáltica para garantizar una solución vial a largo plazo.

Inversión

El proyecto abarca un tramo de entre 7 y 11 kilómetros, con una inversión de 9 mil millones de pesos, y todo indica que estará listo en los 24 meses preestablecidos.