Mejorar el sistema

No hay que ser un experto para saber que el régimen de pensiones del país anda de mal en peor y que si no se toman medidas urgentes, como una reforma a la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, como demandan muchos sectores de la sociedad, éste podría colapsar.

Los problemas comienzan por la cabeza del sistema, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano responsable de dirigir, regular y trazar las políticas públicas en esa materia.

Se critica que tiene un gran número de miembros en su consejo, lo que dificulta tomar las decisiones; segundo, el régimen está afectado por la informalidad laboral, que provoca que el 60 % de la población no cotice y tercero, los bajos aportes, por los bajos salarios que perciben los trabajadores y empleados que hace que los beneficios a la hora del retiro sean indignos, que la persona no pueda vivir de manera decorosa.

El aporte del trabajador junto al del empleador es bajo, de un 8,4 % y por tanto no puede recibir una pensión alta, recomiendan el doble, pero con los actuales salarios es imposible aumentar esa aportación. Entonces, el Estado tiene la palabra.