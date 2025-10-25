Melissa ha causado daños en casi 200 hogares en República Dominicana y cortes en el suministro de agua

Santo Domingo.– La tormenta tropical Melissa se transformó este sábado en huracán categoría 1, mientras continúa ganando fuerza sobre el mar Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami.

En su boletín de las 2:00 de la tarde, el NHC indicó que Melissa alcanza vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 mph) y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste a solo 1 milla por hora. Su centro se localiza en la latitud 16.6 y longitud 75.2, al sur de Jamaica.

Los meteorólogos advierten que el sistema podría experimentar una intensificación rápida, alcanzando categoría 4 antes de tocar tierra en Jamaica a inicios de la próxima semana.

“El movimiento lento de Melissa traerá varios días de vientos destructivos y lluvias torrenciales, con riesgo de inundaciones repentinas catastróficas, deslizamientos de tierra y daños extensos a la infraestructura”, alertó el NHC.

El Gobierno de Jamaica ha advertido que todos los aeropuertos cerrarán en las próximas 24 horas si se emite una alerta de huracán, mientras más de 650 refugios ya fueron habilitados en todo el país.

El Departamento de Meteorología de Bahamas informó que el fenómeno podría dejar condiciones de tormenta tropical o huracán en el sureste y centro del archipiélago, así como en Turcas y Caicos, a comienzos de la próxima semana.

“Pido a los jamaicanos que tomen en serio esta amenaza climática”, expresó el primer ministro Andrew Holness, exhortando a la población a protegerse y prepararse ante el impacto.

En República Dominicana, Melissa ha dejado casi 200 viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y más de medio millón de personas sin agua potable, según reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Melissa es el decimotercer ciclón nombrado de la temporada de huracanes del Atlántico 2025, considerada una de las más activas en los últimos años, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).