En la reunión convocada por el presidente Luis Abinader participarán ministros y directores generales

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader encabezará este domingo el Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional, convocada para las 10:00 de la mañana con la participación de ministros, directores y otros altos funcionarios del Estado.

En el consejo analizarán la situación que atraviesa el país por el paso de la tormenta Melissa, que el sábado alcanzó la categoría de huracán, los daños ocasionados en la agricultura, la economía y el retorno a la normalidad.

La hora prevista para iniciar es las 10:00 de la mañana y podría extenderse hasta las 4:00 de la tarde.

Al consejo también han sido invitados los gobernadores provinciales para que expliquen los daños de cada provincia.

El último Consejo de Gobierno se realizó el pasado 25 de septiembre, ocasión en la que se aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026, con un monto de RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

En aquella reunión, presidida por la vicepresidenta Raquel Peña se trazaron las prioridades del gasto público para el próximo año, centradas en la inversión social, la eficiencia en el uso de los recursos y el impulso al desarrollo sostenible.

El Presupuesto del año 2026 mantiene como ejes principales la inversión social, que representa el 46 por ciento del gasto total, así como mayores asignaciones para educación, salud, seguridad social y deportes, en el marco de la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar en el país.

El COE en su boletín número 11 colocó ayer 12 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, 10 en amarilla y aumenta 06 en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa, convertida ayer en huracán, fue localizada aproximadamente a unos 385 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 270 km al sureste de Kingston (Jamaica) moviéndose hacia el noroeste a 6 km/h.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

En la costa caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.

Mientras que en la costa Atlántica del territorio nacional pueden navegar con precaución cerca de la zona costera sin aventurarse a salir mar adentro.