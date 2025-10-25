Tormenta Melissa roza categoría de huracán

La directora de la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET), Gloria Ceballos, advirtió este viernes que la tormenta tropical Melissa está a punto de convertirse en huracán, con vientos que ya alcanzan los 110 kilómetros por hora, y que podría intensificarse aún más durante el fin de semana.

Sobre los efectos en la República Dominicana, Ceballos informó que los campos nubosos asociados al sistema seguirán afectando principalmente el extremo suroeste del país, donde se esperan acumulados importantes de lluvias.

“El sistema se desplazará paralelo a la península de Haití durante el día de hoy, por lo que seguiremos recibiendo lluvias en el sur y suroeste del territorio nacional”, explicó.

La funcionaria añadió que el Distrito Nacional ha registrado 431.9 milímetros de lluvia, una cifra muy similar a la del evento del 18 de noviembre de 2023, aunque con una diferencia relevante: en esta ocasión, las precipitaciones se han distribuido durante un período más prolongado, lo que ha favorecido el drenaje y la gestión del agua.

Las autoridades meteorológicas mantienen una vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno, mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) conserva 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta roja por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.