Melvyn López : “Este ha sido el título más preciado”

Desde la izquierda, Amaury Heredia, Melvyn López, José -Boyón- Domínguez, César Heredia y Ruddy Martínez posan con los últimos tres trofeos obtenidos por el club Mauricio Báez en los torneos de baloncesto superior del Distrito Nacional.

“Este es el año que más les va a doler”, fueron las palabras de Rosa María Ángelica, alias “La Piki”, al dirigente Melvyn López durante la temporada, haciendo alusión al díficil camino que el equipo de Mauricio Báez tenía que recorrer para lograr el campeonato.

Melvyn mostró su gran potencial como estratega en la serie final ante San Carlos para lograr su séptimo título como dirigente del Mauricio Báez en el basket distrital.

“El rey de los anillos”, quien hizo más grande su colección como dirigente en el baloncesto profesional, recordó a su madre, como la persona que lo introdujo en el deporte, cuando lo llevó al Palacio de los Deportes, siendo apenas un niño y se enamoró del baloncesto. Puedes leer: Mauricio Báez extiende su imperio al coronarse campeón en el TBS Distrito; suma su corona 11

Familia

Melvyn dedicó el campeonato a la familia mauriciana, haciendo mención de Doña Noy, César y Amaury Heredia, al igual que José Boyón Domínguez y de quien escribe (Leo Corporán), por la confianza que han depositado en su persona para ser el capataz de la franquicia superior durante los últimos años.

“Somos una verdadera familia y gracias a que se trabaja en familia hemos conseguido tantos resultados positivos”, expresó Melvyn.

En los próximos días seguiremos resaltando a los protagonistas de este campeonato de Mauricio Báez.

El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos”.

“Donde no hay justicia es peligroso tener razón, porque los imbéciles son mayoría”.

«Por nuestra codicia lo mucho es poco; por nuestra necesidad lo poco es mucho».

Francisco Quevedo

Escritor español

¡Hasta mañana, si Dios