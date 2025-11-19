El periodista Daniel García Archivald, vicepresidente de Relaciones Públicas de BanReservas, junto a Diego Pesqueira, presidente de la Abadina y el Comisionado Nelson Ramírez, hicieron entrega de la Copa BanReservas que conquistó el club Mauricio Báez al gerente general Amaury Heredia Guerra y al dirigente Melvyn López.

El club Mauricio Báez hizo historia este martes al derrotar a San Carlos 99-75 y obtener su campeonato número 11 con el que asume el liderato de por vida en los torneos de baloncesto superiores del Distrito Nacional.

Gerardo Suero anotó 20 puntos para comandar la ofensiva del Mauricio Báez y fue electo el Jugador Más Valioso, el tercero de sus carrera como jugador en el certamen capitalino.

Su hermano menor Juan Miguel Suero tuvo 14 tantos, Luismal Ferreiras 13 más nueve rebotes y Richard Bautista ligó un doble-doble de 11 encestes con 11 rebotes.

Por San Carlos, el refuerzo norteamericano Bearden Lamonte lideró con 16 puntos, Eddy Polanco y el refuerzo jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere colaron 15 unidades cada uno.

La noche de este martes será para nunca olvidar en la barriada de Villa Juana y los miles de seguidores del club Mauricio Báez en la ciudad Capital, en todo el territorio nacional y la diáspora dominicana dispersadas en el mundo que siguen el TBS Distrito 2025 por el canal de YouTube Abadina Oficial.

Entrega Copa BanReservas

La Copa BanReservas que se disputó en el TBS Distrito 2025 fue entregada por el periodista Daniel García Archivald, vicepresidente de Relaciones Públicas de BanReservas, junto a Diego Pesqueira, presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina); y al Comisionado del TBS Distrito 2025, Nelson Ramírez.

Cuatro triunfos seguidos

El Mauricio perdió el primer partido de la serie final y partir de ahí no le dio tregua a la escuadra de las “Cinco Esquinas” y le propinó cuatro reveses consecutivos para dominarlos 4-1, en la etapa que estuvo pactada al mejor de un 7-4, la cual se disputó en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

MB y SC 3-3 en finales

Los de Villa Juana igualaron 3-3 las series finales con los sancarleños, que data desde 1974.

Hasta esta final, el Mauricio -que lleva nueve al hilo- y San Carlos compartían el liderato de por vida de más campeonatos con 10 cada uno, pero en el 2025 la historia tendrá un sólo dueño, los mauricianos se convierten en los más ganadores de toda la historia de la justa distrital.

Es que no sólo es el título 11 de la historia, es su tercero seguido con los ganados en las últimas dos versiones del TBS Distrito: 2023 y 2024, para un tricampeonato bajo las riendas del dirigente Melvyn López, quien consiguió su octavo y es el máximo líder.

Es la segunda vez que el club Mauricio Báez conquista tres títulos seguidos, ya que lo había hecho del 1984 al 1987.

El Mauricio ganó del 1984 al 1987, 1999, 2000, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Para su gerente general Amaury Heredia Guerra, en esas funciones desde el 2018, es su sexto título conseguidos en los TBS Distrito.

El TBS Distrito 2025 fue organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabezó José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año estuvo dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.