Providence, Estados Unidos.- El dominicano Norberto “Meneíto” Jiménez supero este viernes la prueba de la bascula y se proclamo listo para su pelea de este sábado, en la que disputara el titulo súper mosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al campeón, el ingles Khalid Yafai.

Meneíto Jiménez ni Yafai confrontaron problemas para cumplir y ambos pesaron exactamente 14.5 libras y dejaron preparado el escenario para el esperado combate que marcara el debut del púgil de la Republica Dominicana con al afamada promotora estadounidense Golden Boy, del ex campeón mundial Oscar De la Hoya.

“Voy por la corona y mi preparación ha sido inmejorable”, afimo el nativo de Villa de Villa Duarte,, quien agradecio todo el apoyo recibido por su empresa Shuan Boxing Promotion y su principal ejecutiva, Belgica Pena.

“Además, agradezco a la promotora Golden Boy, por confiar en mi”, dijo Meneíto.

El dominicano realizo una base de entrenamientos en un campamento de Miami, Estados Unidos, por mas de un mes.

“Esta es la oportunidad de mi vida y no la desaprovechare”, declaro Jiménez, cuyo record es de 29 victorias, ocho derrotas y cuatro empates.

Yafai, por su parte, esta invicto, con 25-0, pero ello no intimida al boxeador de la República Dominicana, quien después de un mal inicio de carrera, con ocho derrotas en sus primeras once presentaciones, no ha vuelto a perder en sus ultimas 30 salidas.

Meneíto Jiménez, además, tiene la experiencia de haber disputado una faja mundial, hace cinco anos, en Japón, cuando en una controversial decisión, le empataron el combate contra el local Kohei Kono, en disputa por el titulo mundial.

“En esta ocasión tratare de impedir que la decisión de mi victoria vaya a manos de los jueces, porque me he preparado para ganar por nocaut”, dijo.

De su lado, Yafai afirmo que el titulo súper mosca de la AMB continuara en su poder, aunque reconoció la calidad del boxeador dominicano.

“Es muy bueno, pero no esta a la altura de mi nivel”, sostuvo Yafai en referencia a Norberto Jiménez.

Por su parte, Bélgica Pena, apoderada de Norberto Jiménez y quien se encuentra aquí desde el pasado martes, se mostro confiada en las cualidades de su pupilo.

“Meneíto se ha preparado como nunca, es un gran reto el que tiene por delante, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad, pienso que la oportunidad de su vida”, sostuvo.

Dijo que la empresa Shuan Boxing, a la que pertenece Meneíto le ha brindado todas las facilidades para que alcance una excelente preparación y el objetivo se ha cumplido.