Santo Domingo. – El senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, criticó las prioridades económicas del Gobierno y alertó sobre una creciente desconexión entre el discurso oficial y la realidad de los hogares dominicanos, durante un video difundido en sus redes sociales tras la rendición de cuentas presidencial del pasado 27 de febrero.

“El futuro no puede ser una ilusión momentánea frente a una realidad dura”, expresó el legislador, al cuestionar anuncios como la posible instalación de una base aeroespacial en Pedernales, señalando que antes deben resolverse problemas como los apagones y el costo de la vida.

“No es malo pensar en tener una base aerofacial y lanzar cohetes desde Pedernales. Lo criticable es que primero no se resuelven los apagones porque la calidad de vida de los dominicanos depende más de energía constante y estable que de lanzamientos de cohetes al espacio”.

Preocupación por morosidad, inflación y endeudamiento

Fernández afirmó que, según datos oficiales, la tasa de morosidad bancaria se ha duplicado en los últimos dos años, lo que, aseguró, refleja que muchas familias están recurriendo al crédito para cubrir necesidades básicas.

También citó que la inflación de los alimentos alcanzó un 8.2%, lo que impacta directamente el poder adquisitivo.

Según indicó, el 56% de los dominicanos ha reducido la cantidad o calidad de su alimentación, mientras que seis de cada diez personas cubren gastos básicos endeudándose.

En ese contexto, cuestionó que el Gobierno no haya aplicado la indexación del impuesto sobre la renta, medida que, según explicó, permitiría aliviar la carga fiscal de los trabajadores afectados por la inflación.

Crecimiento económico y empleo bajo la lupa

El senador sostuvo que la economía dominicana creció apenas 2.1% en 2025, cifra que calificó como la peor fuera de contextos de crisis externas en las últimas tres décadas y por debajo del promedio cercano al 5% registrado en años anteriores.

Asimismo, señaló que el país se ubicó entre los de menor crecimiento en la región y advirtió que, de no tomarse medidas, se comprometerían metas como el proyecto Meta RD 2036, que plantea duplicar el producto interno en los próximos años.

En cuanto al empleo, Fernández cuestionó que, aunque se anunciaron 130,000 nuevos puestos formales en 2025, más del 75% correspondería al sector público, lo que –según dijo– ampliaría el tamaño del Estado y generaría presiones fiscales futuras.

Llamado a “prioridades aterrizadas”

El legislador afirmó que, pese a la entrada de 47,300 millones de dólares en divisas e inversiones, en muchos hogares “los chelitos no rinden”, y reiteró que las políticas públicas deben enfocarse en energía estable, empleos productivos y respeto a la ley.

“Si el salario no alcanza y la economía crece cada vez menos, algo está fallando y estamos a tiempo de corregir”.

Fernández aseguró que sus críticas son “constructivas” y adelantó que en los próximos días presentará iniciativas concretas en el Congreso, al tiempo que llamó a priorizar decisiones que “se sientan en la mesa del comedor” de las familias dominicanas.