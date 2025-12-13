Mets acuerdan contrato de dos años y US$40 millones con Jorge Polanco

Nueva York.– Los New York Mets y el jugador de cuadro Jorge Polanco alcanzaron un acuerdo para un contrato de dos años y 40 millones de dólares, según informaron fuentes a ESPN este sábado. El movimiento se produce tras una semana de cambios significativos en la franquicia, marcada por las salidas de Edwin Díaz y Pete Alonso en la agencia libre.

El contrato de Polanco, que está sujeto a un examen médico, no incluye cláusula de rescisión ni pagos diferidos, de acuerdo con una fuente. El veterano, con 12 temporadas en las Grandes Ligas, buscaba inicialmente un acuerdo de tres años, pero terminó aceptando un contrato de dos campañas con un alto salario promedio anual.

Polanco, de 32 años, se perfila para desempeñarse principalmente en la primera base, posición que ocuparía tras la salida de Alonso, además de actuar como bateador designado. Su llegada también aporta versatilidad al cuadro interior de Nueva York. El jugador inició su carrera en las Mayores como campocorto con los Minnesota Twins y, en las últimas dos temporadas, actuó principalmente en la segunda base y como bateador designado con los Seattle Mariners. Hasta el momento, no ha disputado entradas en la primera base en las Grandes Ligas.

Puedes leer: John Cena se prepara para su último combate: el adiós de una leyenda

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, ha señalado la necesidad de mejorar el desempeño defensivo del equipo luego de la temporada 2025. En ese contexto, la organización realizó recientemente un canje que envió al jardinero Brandon Nimmo a cambio del intermedista Marcus Semien. Asimismo, esta semana Pete Alonso firmó un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con los Baltimore Orioles, sin que los Mets presentaran una oferta.

La organización confía en que la experiencia de Polanco en el cuadro interior facilite su adaptación a la primera base. Aunque sus métricas defensivas han registrado una disminución en los últimos años —con -4 outs por encima del promedio la temporada pasada con Seattle—, el bateador ambidiestro mantuvo una producción ofensiva destacada, al registrar promedio de .265, 26 jonrones y un OPS de .821 en 138 partidos en 2025. En su carrera, Polanco presenta promedio de .263 y ha conectado jonrones de dos dígitos en cada una de sus últimas seis temporadas completas.

Dentro de las opciones actuales de los Mets para la primera base y el puesto de bateador designado figuran Jeff McNeil y Mark Vientos. No obstante, fuentes cercanas al equipo indicaron que McNeil está disponible para ser traspasado, mientras la franquicia continúa realizando movimientos en la conformación de su plantilla para la próxima temporada.

Con datos de ESPN (Jorge Castillo)