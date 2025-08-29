Estados unidos.- Miami acogerá el America Business Forum (ABF) los días 5 y 6 de noviembre de 2025, en una edición que, según información oficial de la organización, será histórica por reunir en el Kaseya Center a más de 40.000 líderes y millones de espectadores en todo el mundo. El evento, bajo el lema “The World Meets in America”, tendrá como anfitrión el estadio de los Miami Heat y promete marcar una nueva etapa en la proyección de Estados Unidos como centro de articulación global.

Entre las figuras confirmadas destacan Lionel Messi, referente del fútbol internacional; Will Smith, actor y productor de cine; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; y Adam Neumann, creador de WeWork. La lista de participantes prevé sumar nuevos nombres de primer nivel en los próximos meses.

Por su parte, Francis Suárez, alcalde de Miami y presidente del foro, destacó la relevancia de la ciudad: “Es emocionante recibir a los líderes que marcarán la agenda global de los próximos años en este escenario histórico. Miami se ha transformado en un imán para visionarios de la innovación, la cultura y los negocios”. Suárez, de 47 años, es conocido por impulsar la llegada de grandes eventos deportivos como el Mundial de Fútbol, la Fórmula 1 y el Super Bowl, además de promover el traslado de entidades financieras a la ciudad, entre ellas Citadel, consolidando el apodo de Wall Street South. El auge del sector tecnológico ha llevado a la creación de la marca Silicon Beach en la ciudad, que ha atraído a fundadores como Jeff Bezos y Ken Griffin, ahora residentes en Miami.

America Business Forum 2025

La agenda del ABF también incluye actividades exclusivas como el Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes presentes en Miami, y la VIP Night Forum, la fiesta de clausura con invitados internacionales. La organización anticipó que en 2026 la edición global del foro continuará en Estados Unidos y regresará a Latinoamérica para celebrar su décimo aniversario, reafirmando su impacto en la región.