Michael J. Fox responde a un informe erróneo sobre su muerte: «¿Qué carajos? Estoy bien»

EE. UU.- El actor Michael J. Fox recurrió a sus redes sociales para aclarar que está vivo y en buen estado de salud, luego de que esta semana circulara un informe erróneo de CNN que aseguraba su fallecimiento.

CNN publica por error una nota necrológica

El martes pasado, CNN difundió accidentalmente una noticia y un video titulados “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, material que insinuaba que la estrella de “Back to the Future” había muerto.

Minutos después, la cadena retiró la información de sus plataformas y emitió un comunicado disculpándose con el actor y su familia por el error.

La respuesta de Fox: humor frente a la confusión

Fiel a su estilo, Fox reaccionó en su cuenta de Threads con un mensaje cargado de humor, cuestionando cómo debería uno reaccionar ante la noticia de su propia muerte.

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“Cambias a MNSBC, o como se llamen ahora; te echas agua hirviendo en el regazo; llamas a tu esposa —con suerte estará preocupada pero tranquilizadora—; te relajas, esto pasa una vez al año; o te preguntas: ¿qué carajos? Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike”, escribió el actor.

Apareció en público ese mismo día

La falsa noticia contrastó con la presencia pública de Fox el mismo martes en Los Ángeles, donde participó en la promoción de la tercera temporada de la comedia de Apple TV, “Shrinking”.

El actor se incorpora al elenco interpretando a Gerry, un personaje que comparte diagnóstico de Parkinson con Paul, interpretado por Harrison Ford.

Su participación marca su regreso a la actuación y lo reúne nuevamente con Bill Lawrence, creador y director con quien trabajó previamente en “Spin City”.

Compromiso con la concienciación sobre el Parkinson

Diagnosticado con Parkinson a los 29 años, Michael J. Fox ha dedicado gran parte de su vida profesional a crear conciencia sobre la enfermedad y apoyar la investigación a través de la fundación que lleva su nombre.