MICM y ADOPI impulsan nueva Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual

“La República Dominicana atraviesa el momento más extraordinario y emocionante para ser ciudadano del país”. Con esa frase, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, presentó la nueva Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI).

La estrategia, desarrollada junto a la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, busca algo muy claro: convertir las ideas, la creatividad y el talento dominicano en motores reales de competitividad, inclusión y crecimiento económico de cara al 2034.

Durante el lanzamiento, ante el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), el ministro claro que la propiedad intelectual ya no es un tema secundario. Ahora es una pieza clave para el desarrollo sostenible del país y para conectar la creatividad dominicana con el mercado global.

Te puede interesar leer: Sanz Lovatón ve necesario apoyar a las Mipymes

La meta es clara: que el talento dominicano no solo se exporte como mano de obra, sino como propiedad intelectual que genere regalías y riqueza.

Sanz Lovatón explicó el país está dando pasos firmes hacia la economía del conocimiento, apostando por la economía naranja, la manufactura avanzada y hasta la creación de semiconductores.

Uno de los hitos que marca este nuevo capítulo fue la salida del país de la “Lista de Vigilancia” del Informe 301 de Estados Unidos en 2024, después de casi 30 años. Este avance fue posible gracias al fortalecimiento de las políticas contra la piratería y la mejora en la protección de derechos.

La ENPI plantea acciones concretas en varios sectores clave:

Salud y farmacéutica: impulsar el patentamiento de compuestos derivados de la biodiversidad local.

Agroindustria: proteger productos emblemáticos como el mango banilejo y el aguacate de Cambita mediante Indicaciones Geográficas.

Economía naranja y digital: fortalecer la protección legal de software, videojuegos y contenido audiovisual.

Además, el plan recomienda que el país se adhiera al Protocolo de Madrid para facilitar el registro internacional de marcas y que la enseñanza de la propiedad intelectual forme parte del currículo de secundaria a partir de 2026.

El lanzamiento contó con respaldo de representantes nacionales e internacionales, entre ellos autoridades de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI), miembros de la Procuraduría, embajadores, académicos y representantes del sector privado.

El ministro reconoció que aún hay trabajo por hacer, pero dejó claro el compromiso del Estado con proteger la inventiva y el talento dominicano.