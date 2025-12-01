Santo Domingo. – El Ministerio de Defensa (MIDE) informó a la ciudadanía y a los medios de comunicación que las aperturas detectadas en la verja perimetral de la zona fronteriza en Dajabón están debidamente autorizadas y responden a los trabajos que ejecuta el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en la toma de agua del canal La Vigía.

De acuerdo con la institución, estas intervenciones técnicas son indispensables para asegurar el avance y la continuidad de las obras hidráulicas en el área, motivo por el cual fueron previamente coordinadas con las autoridades militares responsables de la seguridad en la frontera.

El MIDE explicó que las aperturas son de carácter temporal y que, una vez el INDRHI concluya los trabajos en la toma de agua del canal La Vigía, se procederá de inmediato al cierre y restauración de los segmentos intervenidos de la verja perimetral, garantizando así la protección y el funcionamiento adecuado de la infraestructura fronteriza.

Asimismo, la entidad reiteró que la vigilancia y el control en la zona se mantienen de forma permanente, mediante patrullajes y supervisiones constantes para preservar la seguridad y la integridad territorial durante el desarrollo de estas labores.

El Ministerio de Defensa exhortó a la población a mantener la confianza en los procesos institucionales y reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de la frontera dominico-haitiana.