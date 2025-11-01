Operativo migratorio: 990 haitianos detenidos y 914 repatriados

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) comunicó que ayer detuvieron 990 nacionales haitianos y otros 914 fueron repatriados a su nación de origen.

Las operaciones se desplegaron principalmente en el Gran Santo Domingo, 135 aprehendidos; Montecristi, 109; zona Este, 95; Santiago, 57; La Vega, 54; Mao/Santiago Rodríguez, 42; y Elías Piña y Jimaní 36 en cada una, entre otras demarcaciones.

Los trabajos de interdicción también se ejecutan en coordinación con el Ejército de la República Dominicana quienes capturaron 237 indocumentados, la Policía 85 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) 44.

Los deportados fueron entregados a las autoridades de su país por las puertas binacionales fronterizas de Dajabón, 299; Elías Piña, 487; Jimaní, 85; y otros 43 por Pedernales.

Procedían de los centros de retención de extranjeros en condición irregular que la DGM tiene habilitados en distintas demarcaciones, donde fueron procesados en términos de identificación y depurados de acuerdo a la Ley.