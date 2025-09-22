SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que continuará con los programas de repatriación de ciudadanos en situación irregular, principalmente haitianos, en respuesta a las quejas de la población sobre prácticas culturales y religiosas distintas a las dominantes en el país, así como para garantizar la seguridad nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, del total de la tasa de criminalidad acumulada en República Dominicana (8.1 %), un 1.33 % corresponde a hechos en los que han estado involucrados nacionales haitianos.

La institución exhortó a los inmigrantes que residen sin documentos en el país a salir de manera voluntaria, al tiempo que advirtió que los operativos de interdicción se incrementarán de forma sostenida.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de septiembre de 2025, la DGM reportó la deportación de 369,779 extranjeros en condición irregular.

Asimismo, se indicó que fuerzas de seguridad han desplegado equipos especializados en inteligencia, contrainteligencia e interdicción migratoria, con especial atención en las rutas utilizadas para trasladar indocumentados desde las provincias fronterizas hacia los principales centros urbanos del país, mediante vehículos privados, transporte público, motocicletas y pasos peatonales.

El organismo explicó que el agravamiento de la crisis interna en Haití ha obligado a reforzar la vigilancia y las labores de control para frenar los flujos migratorios irregulares hacia territorio dominicano.