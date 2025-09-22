Frente Amplio reitera espera de castigo ejemplar para implicados en irregularidades del SeNaSa

Santo Domingo, RD.– El Frente Amplio realizó este domingo una vigilia contra la corrupción en el sistema de salud, frente al Hospital Moscoso Puello, para continuar exigiendo castigo ejemplar para todo el que esté implicado en el caso de las irregularidades en el SeNaSa.

“No es posible que el supuesto entramado de corrupción, que cometió irregularidades en el SeNaSa, haya movilizado más de RD$41 millones en pagos ilícitos a prestadores privados, y que los implicados no reciban el castigo correspondiente”, afirmó María Teresa Cabrera, presidenta de la organización política.

Calificó como alarmante la detección de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron, pero que fueron autorizados y facturados como si los usuarios los hubiesen recibido.

“Según las denuncias que han trascendido, un ‘call center paralelo’, operado por exempleados de la institución, gestionaba estas autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados para justificar pagos por servicios no brindados”, expresó la dirigente política.

El Frente Amplio puntualizó que esto es muy grave y requiere de una investigación exhaustiva que permita identificar la dimensión del daño causado al pueblo dominicano, así como a todas y todos los involucrados en estos actos de corrupción, sin importar cómo se llamen, para que reciban la sanción que merecen.

“Mientras todas estas creatividades para distraer dinero público en beneficio de entidades privadas tenían lugar, muchos pacientes languidecían esperando una fecha para cualquier procedimiento que se retrasaba por falta de materiales básicos en un centro de salud público. Por tanto, este es un crimen que no puede quedar sin sanción”, aseveró la presidenta del Frente Amplio.

En ese sentido, el Frente Amplio aseguró que se mantendrán vigilantes y movilizados en las calles para que se llegue hasta el fondo en las investigaciones y se produzcan sanciones tan severas como la dimensión del daño provocado a la sociedad.