“Miguel Ángel en Vivo: Real + Inmersivo” una experiencia sensorial que celebra la perfección del arte, donde se expone en tamaño real las obras del destacado maestro. Está exhibición ha recorrido varios países y llega por primera vez a República Dominicana y estará disponible hasta el 10 de enero de 2026.»

La actividad se realizó en el Museo Nacional de Historia y Geografía y estuvo presidida por el maestro Miguel Ángel y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Sobre la exposición

Miguel Ángel Vivo + Inmersivo es una exhibición dedicada a la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti, uno de los referentes más importantes del Renacimiento.

La muestra es producida por JELF Productions y ESA Live, y ha sido presentada con éxito en Miami, Colombia, Nueva York y Perú.

Su enfoque combina arte clásico con recursos tecnológicos contemporáneos para ofrecer un recorrido inmersivo que facilita la comprensión del legado del artista.

La exhibición tendrá una duración de 45 días y está diseñada para guiar al público a través de una narrativa visual y sensorial que destaca las principales etapas creativas del maestro renacentista.

Sus productores; Javier Espitia y Víctor Nicolás buscan con esta iniciativa representar una oportunidad de acercar el arte y la cultura a diferentes públicos, especialmente a nuevas generaciones interesadas en experiencias educativas e innovadoras.

La Experiencia Real + Inmersiva, contiene: Salas temáticas con esculturas en gran formato; Mapping de alta resolución y sonido envolvente; Ambientes sensoriales que combinan arte, historia y tecnología e ideal para activaciones, lanzamientos y experiencias de marca.