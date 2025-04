Santo Domingo.-El periodista y escritor Miguel Guerrero pondrá en circulación el próximo martes 15 de abril su obra número 17 titulada “Balaguer y Bosch, los grandes rivales de nuestra historia reciente”.

La obra será lanzada en un acto programado en la sala Max Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña a las 6:00 p. m., de ese día.

Está prologada por el doctor Milton Ray Guevara, fundador y primer presidente del Tribunal Constitucional y será presentada por el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.

Guerrero afirmó que “en un mercado en el que las ediciones por lo general apenas alcanzan 1,000 ejemplares y el autor tiene que colocarlos a 60 días por partidas menores en la única librería que real y felizmente todavía existe, el libro es más que una hazaña, es una expresión de ego”.

“Muchas veces me han preguntado y yo mismo me he formulado la pregunta, por qué entonces dedico tiempo y los pocos recursos que poseo, con la enorme carga adicional de angustia que todo proyecto literario nos arroja interiormente. Confieso que la única explicación que encuentro es que a pesar de esa realidad, si no lo hiciera moriría de tedio y mi vida profesional perdería parte de su propósito porque cada proyecto en que me embarco es consciente de que así cumplo con una condición de mi vida”, agregó.

Guerrero, directivo y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, dijo que “a pesar de la aridez del ambiente en que escriben, viven y subsisten los escritores dominicanos, es necesario que no se dejen morir los recuerdos sobre los que se publican buenos libros”.

Miguel Guerrero afirmó que debido a la pobreza intelectual, en el país la publicación de un libro dejó hace tiempo de ser un acontecimiento literario y exhortó a los jóvenes escritores con talento a ser audaces y emigrar “porque el país no les ofrece oportunidades”.